Вестник Кавказа

Ильхам Алиев распорядился создать оргкомитет по проведению Игр СНГ

Ильхам Алиев распорядился создать оргкомитет по проведению Игр СНГ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Азербайджана подписал распоряжение о создании оргкомитета по проведению Игр стран СНГ. Спортивное мероприятие пройдет в 2025 году в Гяндже.

Организационный комитет по проведению III Игр СНГ создали в Азербайджане, распоряжение об этом подписал президент страны Ильхам Алиев.

Председателем оргкомитета стал глава Минмолодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов. Ведомство совместно с местными исполнительными органами должно подготовить план мероприятий и представить его оргкомитету.

Напомним, Игры стран Содружества пройдут в азербайджанском городе Гянджа в 2025 году.

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