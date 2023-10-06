Ильхам Алиев провел встречу с иранским министром дорог

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с министром дорог Ирана, сопредседателем Госкомиссии по сотрудничеству между Баку и Тегераном Мехрдадом Базрпашем, который сейчас совершает визит в Азербайджан.
Ильхам Алиев о строительстве автомоста через Араз
Глава государства обратил внимание на важное значение прошедшей у поселка Агбенд в Зангиланском районе церемонии закладки фундамента на месте будущего автомоста и пограничного пункта, берегоукрепительных мероприятий. Ильхам Алиев охарактеризовал ее как вклад в процесс дальнейшего укрепления дружественных азербайджано-иранских связей.
Азербайджанский президент отметил, что АР в двустороннем и в многостороннем форматах продолжает работу по созданию транспортных коридоров, так что произошедшая сегодня церемония важна и с точки зрения разветвления таких транспортных путей.
Ильхам Алиев добавил, что создание автомобильных и железных дорог, которые свяжут Азербайджан и Иран и которые будут играть важную роль в развитии региона, поможет стабильности и сотрудничеству в рамках всего региона.
Президент также указал на значимость работы по развитию и дальнейшему увеличению пропускной способности транспортного коридора Север-Юг.
Азербайджано-иранские отношения
Глава азербайджанского государства уточнил, что двусторонние отношения развиваются не только в транспортном секторе – они охватывают и более широкие сферы. Ильхам Алиев дал высокую оценку работе Межправкомиссии, обратив внимание на хорошие результаты, которые были достигнуты во всех отраслях.
Президент указал, что дружба и сотрудничество между Азербайджаном и Ираном важны для всего региона.
Региональная повестка
"Подчеркнув важность решения региональных вопросов с участием стран региона, Президент Ильхам Алиев отметил в этом контексте, что именно Азербайджан является инициатором формата сотрудничества 3+3, расценил проведение в скором времени встреч в данном формате как позитивный шаг"
– Азертадж
Что говорил Мехрдад Базрпаш?
Иранский министр в первую очередь передал Ильхаму Алиеву приветствия президента Эбрахима Раиси. Президент Азербайджана выразил признательность за приветствия, а также попросил передать его приветствия иранскому президенту.
Мехрдад Базрпаш передал поздравления в связи с реинтеграцией Карабахского региона Азербайджана. Глава Миндорог охарактеризовал это как очень важное событие. Он уточнил, что через 30 лет нарушенная справедливая позиция Азербайджана, к счастью, была восстановлена, так что АР восстановила свой суверенитет.
"Подчеркнув, что страны и народы региона связывают друг с другом глубокие исторические и культурные узы, Мехрдад Базрпаш сказал, что мир на Южном Кавказе откроет большие перспективы для региона"
– Азертадж