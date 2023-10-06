Ильхам Алиев провел встречу с иранским министром дорог

Опубликовано: 20:25, 6 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Президент Азербайджана встретился с главой министерства дорог Ирана. Ильхам Алиев рассказал о значении закладки фундамента на месте создания автомоста через Араз.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с министром дорог Ирана, сопредседателем Госкомиссии по сотрудничеству между Баку и Тегераном Мехрдадом Базрпашем, который сейчас совершает визит в Азербайджан.

Ильхам Алиев о строительстве автомоста через Араз

Глава государства обратил внимание на важное значение прошедшей у поселка Агбенд в Зангиланском районе церемонии закладки фундамента на месте будущего автомоста и пограничного пункта, берегоукрепительных мероприятий. Ильхам Алиев охарактеризовал ее как вклад в процесс дальнейшего укрепления дружественных азербайджано-иранских связей.

Азербайджанский президент отметил, что АР в двустороннем и в многостороннем форматах продолжает работу по созданию транспортных коридоров, так что произошедшая сегодня церемония важна и с точки зрения разветвления таких транспортных путей.

Ильхам Алиев добавил, что создание автомобильных и железных дорог, которые свяжут Азербайджан и Иран и которые будут играть важную роль в развитии региона, поможет стабильности и сотрудничеству в рамках всего региона.

Президент также указал на значимость работы по развитию и дальнейшему увеличению пропускной способности транспортного коридора Север-Юг.

Азербайджано-иранские отношения

Глава азербайджанского государства уточнил, что двусторонние отношения развиваются не только в транспортном секторе – они охватывают и более широкие сферы. Ильхам Алиев дал высокую оценку работе Межправкомиссии, обратив внимание на хорошие результаты, которые были достигнуты во всех отраслях.

Президент указал, что дружба и сотрудничество между Азербайджаном и Ираном важны для всего региона.

Региональная повестка

"Подчеркнув важность решения региональных вопросов с участием стран региона, Президент Ильхам Алиев отметил в этом контексте, что именно Азербайджан является инициатором формата сотрудничества 3+3, расценил проведение в скором времени встреч в данном формате как позитивный шаг"

– Азертадж

Что говорил Мехрдад Базрпаш?

Иранский министр в первую очередь передал Ильхаму Алиеву приветствия президента Эбрахима Раиси. Президент Азербайджана выразил признательность за приветствия, а также попросил передать его приветствия иранскому президенту.

Мехрдад Базрпаш передал поздравления в связи с реинтеграцией Карабахского региона Азербайджана. Глава Миндорог охарактеризовал это как очень важное событие. Он уточнил, что через 30 лет нарушенная справедливая позиция Азербайджана, к счастью, была восстановлена, так что АР восстановила свой суверенитет.

"Подчеркнув, что страны и народы региона связывают друг с другом глубокие исторические и культурные узы, Мехрдад Базрпаш сказал, что мир на Южном Кавказе откроет большие перспективы для региона"

– Азертадж