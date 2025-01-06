Ильхам Алиев посетил Лачинский район

Президент Азербайджана продолжает поездку по освобожденным районам. Сегодня он побывал в Лачине, где открыл две фабрики и заложил канатную дорогу.

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев во вторник прибыло в Лачинский район и принял участие в открытии различных производств

Ильхам Алиев открыл Лачинскую швейную фабрику LATIFA, которая входит в "Лачинский агропромышленный парк", открытый 26 августа 2023 года. Парк расположился в селе Зерти, здесь функционируют уже 12 предприятий.

© Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

На Лачинской швейной фабрике LATIFA будет создано 30 рабочих мест, мощность производства составит 2 тыс ед текстильных изделий в день. На фабрике будут производить домашний текстиль, спортивную одежду, эксклюзивная одежду. Инвестиции в проект составили 1,2 млн манатов.

Также президент Азербайджана принял участие в открытии Лачинского филиала обувной фабрики PIRSHAGHI, также входящего в "Лачинский агропромышленный парк".

© Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Стоимость фабрики составила 367,9 тыс манатов, на ней будут открыты 15 рабочих мест, в месяц будет производиться 1500 пар обуви - мужской, женской и детской. В планах экспорт произведенной в Лачине обуви в страны Европы.

В будущем Лачинский агропромышленный парк будет включать 46 предприятий, в том числе предприятия пищевой и легкой промышленности, мебельные фабрики, рыбоводческое хозяйство, перерабатывающие предприятия и многое другое.

© Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

После посещения Лачинского агропромышленного парка президент Азербайджана поучаствовал в открытии Центра цифрового управления Лачинской электросетью. Центр обеспечит бесперебойное и устойчивое электроснабжение потребителей в Лачине, это инновационное решение для систем контроля, защиты и управления, собирающих и обрабатывающих все данные о состоянии электросети, а также организующих управление оборудованием в цифровом формате. От подстанции "Лачин" проложена двухконтурная линия электропередачи протяженностью 4,8 км. Управление подстанцией осуществляется дистанционно, поэтому постоянного рабочего персонала не требуется.

Кроме того, во вторник Ильхам Алиев заложил фундамент Лачинской канатной дороги.

© Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

С учетом живописной природы, туристических возможностей Лачина особое внимание уделяется созданию туристической инфраструктуры в районе. Министр цифрового развития и транспорта АР Рашад Набиев проинформировал президента о проекте. Канатная дорога сможет в час перевозить до 800 пассажиров, для это будут предусмотрены 17 кабин. Длина канатной линии составит 1720 метров, высота - 300 метров, время движения – 6 минут. Канатная дорога расположится в Бульварной зоне города и будет состоять из двух частей. Бульварная зона протяженностью около 2 км - излюбленное место для прогулок как местных жителей, так и туристов.