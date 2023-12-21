Ильхам Алиев открыл Лянкяранский региональный центр ASAN xidmət

Сегодня президент Азербайджана посетил Лянкяранский район. В ходе поездки он принял участие в открытии регионального центра ASAN xidmət.

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев 16 января посетил Лянкарань, где открыл региональный центр ASAN xidmət.

Президент Азербайджана принял участие в церемонии открытия Лянкяранского регионального центра ASAN xidmət.

Также в рамках визита в Лянкяранский район Ильхам Алиев ознакомился с работой нового цитрусового сада Lenk Frut в селе Сепаради, с деятельностью предприятия по производству кондитерских изделий ООО «Ларан» в Лянкяране, с условиями, которые были созданы в недавно построенном пенитенциарном комплексе в Лянкяране.

Кроме, того в Лянкаране Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному азербайджанскому лидеру Гейдару Алиеву.