Ильхам Алиев открыл госпитальный комплекс для пограничников в Баку

В Баку открылся новый военный госпитальный комплекс Государственной пограничной службы Азербайджана. Участие в открытии комплекса принял президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку нового военного госпитального комплекса Государственной пограничной службы.

Госпитальный комплекс оборудован современной медицинской техникой, которая позволяет проводить операции любой сложности. Также здесь созданы все условия для реабилитации. Также в здании есть зал-ожидания, конференц-зал и комнаты для медперсонала. Одновременно здесь смогут проходить лечение 700 человек. Планируется, что около 17-20 тыс человек в течение года будут проходить лечение в госпитале, амбулаторно – около 110 тыс человек. Помимо военнослужащих, госпиталь будет принимать пациентов, которым нужна неотложная медпомощь.

Также в госпитале созданы условия для прохождения практики студентами, которые в будущем станут военными врачами. Госпитальный комплекс окружен парковой территорией в три гектара.

Госпитальный комплекс был создан на средства, выделенные из государственного бюджета Азербайджана.