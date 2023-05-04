Опубликовано: 13:51, 4 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Азербайджана

Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан признает территориальную целостность России, а отношения Баку с республиками Северного Кавказа играют важную роль в отношениях двух стран.

Распад соседних государств создаст угрозы для Азербайджана, мы признаем территориальную целостность России, сообщил президент страны Ильхам Алиев.

"Мы поддерживаем территориальную целостность России и всех стран. И я считаю, что распад любой страны, особенно твоего соседа, конечно, может представлять потенциальную угрозу для тебя самого"

– Ильхам Алиев

Глава государства отметил, что значимую роль в развитии отношений между Баку и Москвой сегодня играют связи Азербайджана с регионами СКФО. Он подчеркнул, что развитие сотрудничества с такими регионами как Дагестан и Чеченская Республика связано с братством и общей историей.

Ильхам Алиев напомнил, что Азербайджан всегда поддерживал близкие отношения со всеми народами Северного Кавказа как в советские годы, так и во времена Российской Империи. Президент добавил, что Кавказ разделить на части, так как это единый организм.