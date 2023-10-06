Ильхам Алиев и Никол Пашинян в седьмой раз встретятся в Брюсселе

Очередная, седьмая по счету, европейская встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоится до конца месяца в Брюсселе.
Накануне глава Совета ЕС Шарль Мишель пригласил лидеров на трехстороннюю встречу, сегодня стало известно, что обе стороны ответили согласием.
"Я принял решение пригласить обоих лидеров в Брюссель в конце октября, и оба лидера согласились приехать на эту встречу. Мы намерены проделать большую работу для нормализации отношений Азербайджана и Армении"
– глава Евросовета
Последняя встреча Алиева и Пашиняна состоялась в ЕС в середине июля. Ильхам Алиев ранее охарактеризовал брюссельский формат как неофициальный, вспомогательный механизм, официальными же посредниками в переговорах между Баку и Ереваном выступают Москва и Вашингтон.