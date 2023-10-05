Ильхам Алиев и Никол Пашинян снова приглашены в Европу

Опубликовано: 22:48, 5 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ильхам Алиев и Никол Пашинян получили приглашение в Брюссель. ЕС все же планирует организовать переговоры лидеров Азербайджана и Армении.

В конце месяца в Брюсселе могут состояться переговоры президента АР Ильхама Алиева и премьер-министра РА Никола Пашиняна.

О планах по проведению в столице Европы встречи двух лидеров поведал в четверг в Гранаде глава Евросовета Шарль Мишель.

«Я проинформировал обоих лидеров о том, что они будут приглашены в Брюссель до конца октября»

– Мишель

На саммите в Гранаде 5 октября присутствовал армянский премьер. Ильхам Алиев отказался от поездки в связи с неконструктивной позицией Франции.

Отметим, что в рамках европейского визита армянский премьер подписал документ, согласно которому Ереван признает территориальную целостность Азербайджана и привержен усилиям по нормализации ситуации на Южном Кавказе