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Ильхам Алиев и Никол Пашинян снова приглашены в Европу

Ильхам Алиев и Никол Пашинян снова приглашены в Европу
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ильхам Алиев и Никол Пашинян получили приглашение в Брюссель. ЕС все же планирует организовать переговоры лидеров Азербайджана и Армении.

В конце месяца в Брюсселе могут состояться переговоры президента АР Ильхама Алиева и премьер-министра РА Никола Пашиняна.

О планах по проведению в столице Европы встречи двух лидеров поведал в четверг в Гранаде глава Евросовета Шарль Мишель.

«Я проинформировал обоих лидеров о том, что они будут приглашены в Брюссель до конца октября»

– Мишель

На саммите в Гранаде 5 октября присутствовал армянский премьер. Ильхам Алиев отказался от поездки в связи с неконструктивной позицией Франции.

Отметим, что в рамках европейского визита армянский премьер подписал документ, согласно которому Ереван признает территориальную целостность Азербайджана и привержен усилиям по нормализации ситуации на Южном Кавказе

Париж и Берлин сорвали встречу Алиева и Пашиняна в Гранаде

Париж и Берлин сорвали встречу Алиева и Пашиняна в Гранаде

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