Вестник Кавказа

Ильхам Алиев: Азербайджан успешно борется с изменением климата

Ильхам Алиев: Азербайджан успешно борется с изменением климата
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Климатические изменения оказывают влияние на все страны на всех континентах, и Азербайджан здесь – не исключение, отметил в своем обращении к участникам проходящего в Баку Pre-COP29 президент страны Ильхам Алиев.

Изменения климата отрицательно сказываются на экономическом благосостоянии всех стран на глобальном уровне и препятствуют прогрессу в достижении Целей устойчивого развития: это в полной мере ощущает и Азербайджан, говорится в обращении президента страны Ильхама Алиева к участникам проходящего в Баку Pre-COP29.

"Каждый год мы наблюдаем снижение уровня воды в наших реках, обмеление Каспийского моря. Азербайджан также сталкивается с проблемой нехватки воды"

- Ильхам Алиев

В то же время глава государства отметил, что Азербайджан предпринимает смелые успешные шаги для преодоления этих вызовов, сообщает АЗЕРТАДЖ.

"На национальном уровне мы успешно реализуем социально-экономический приоритет «чистая окружающая среда и зеленый рост». Азербайджан объявил 2024 год «Годом солидарности во имя зеленого мира"

- Ильхам Алиев

Также в своем обращении азербайджанский лидер напомнил о неисчерпаемых запасах возобновляемой энергии, которую просто нужно научиться правильно использовать.

"Благодаря огромному потенциалу ветровой и солнечной энергии мы можем продвигать программу по возобновляемым энергоресурсам. Освобожденные Карабах и Восточный Зангезур, объявленные зонами зеленой энергетики, располагают достаточным потенциалом возобновляемых источников энергии"

- Ильхам Алиев

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