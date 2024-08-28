Ильяс Умаханов: пусть победа всегда сопровождает Азербайджан!

Российский сенатор Ильяс Умаханов в беседе с "Вестником Кавказа" поздравил Азербайджан с успешно проведенным голосованием на выборах Милли Меджлиса VII созыва, отметив безупречную работу властей по организации этого важнейшего демократического процесса.

Власти Азербайджана успешно справились с новым вызовом демократических процессов в республике – с организацией голосования на освобожденных территориях. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре Ильяс Умаханов, подводя итоги выборов Милли Меджлиса VII созыва.

"Как обычно, выборы были отлично организованы. Организационная машина ЦИК Азербайджана на протяжении многих лет работает четко и регламентированно, не позволяя кому-то усомниться в справедливости избирательных процедур. Будь это выборы президента Азербайджанской Республики или выборы депутатов Милли Меджлиса, все всегда устраивается по высшему разряду", - прежде всего сказал он.

"Изменения только в одном – накануне граждане голосовали за кандидатов в депутаты на освобожденных территориях. Это была трудная задача – организовать выборы в тех районах, в Карабахе, где органы государственной власти долгое время отсутствовали. Но они блестяще с этим справились", - подчеркнул Ильяс Умаханов.

"Мы не можем предвосхищать подведение итогов выборов, но я уверен, что граждане проголосовали за авторитетных и преданных своему народу людей, настроенных на достижение целей, которые определил президент Азербайджанской Республики", - отметил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке образованию и культуре.

Сенатор также отметил оптимистичное настроение граждан Азербайджан. "Общий подъем победившего народа ощущается просто на улице. Мы видели его накануне и на избирательных участках. Пусть победа всегда сопровождает Азербайджан и азербайджанский народ! И пусть всегда Россия и Азербайджан будут рядом", - пожелал в заключение Ильяс Умаханов.