Игры стран БРИКС открываются сегодня в Казани

В Казани 12 июня состоится официальная церемония открытия Игр БРИКС. Состязания стартуют 13 июня, участие в них примут спортсмены из 97 стран мира.

Сегодня в столице Татарстана будет проходить церемония открытия спортивных игр стран БРИКС.

Торжественное открытие международных соревнований состоится в концертном зале им. Ильгама Шакирова международного выставочного центра "Казань экспо".

Игры БРИКС продлятся с 13 по 24 июня, участниками станут спортсмены из 97 стран. На соревнованиях в Казани ожидается порядка 5 тыс спортсменов.

Международный турнир включает 27 дисциплин, среди них бокс, дзюдо, самбо, карате, бадминтон, гребной и конный спорт, гребля на байдарках и каноэ, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, теннис, настольный теннис, фехтование, баскетбольное двоеборье, футбольное двоеборье, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, легкая атлетика, тяжелая атлетика, спортивная борьба, ушу, корэш, борьба на поясах, брейкинг, акробатический рок-н-ролл и шахматы.

Основная часть соревнований пройдет в Казани на 16 специализированных спортивных объектах. Москва примет два вида состязаний - по брейкингу и акробатическому рок-н-роллу.

На Играх БРИКС в 2024 году будет разыграно свыше 380 комплектов медалей.

В Играх принимают участие не только спортсмены из стран-членов объединения. На турнире в Казани в различных видах спорта будут выступать участники, прибывшие из Азербайджана, Грузии, Израиля, ОАЭ, Бахрейна, Иордании, Кубы, КНДР, Молдовы и многих других стран. Международный мультиспортивный форум служит укреплению дружеских спортивных связей на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.

Игры БРИКС в Казани станут шестыми в истории, впервые соревнования были проведены в 2017 году.