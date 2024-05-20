Вестник Кавказа

Игроки "Динамо" порадовали своих поклонников

Игроки "Динамо" порадовали своих поклонников
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Каспийске прошла открытая тренировка "Динамо" из Махачкалы". По ее окончании футболисты раздавали автографы своим фанатам.

Открытую тренировку и встречу с поклонниками организовало махачкалинское "Динамо" на "Анжи-Арене".

Болельщики дагестанской команды поздравили футболистов с выходом в Российскую Премьер-лигу. Также они пожелали удачи игрокам в заключительной игре с "Аланией".

После проведения открытой тренировки фанаты "Динамо" получили возможность сфотографироваться со своими любимцами, а также получить автографы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1355 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Баку впервые принял фестиваль скорости

Баку впервые принял фестиваль скорости

Азербайджанские гимнастки завоевали вторую путевку на Олимпиаду в Париже

Азербайджанские гимнастки завоевали вторую путевку на Олимпиаду в Париже

Армения отказалась принимать Игры СНГ в 2027 году

Армения отказалась принимать Игры СНГ в 2027 году

Махачев может стать рекордсменом в UFC

Махачев может стать рекордсменом в UFC

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы