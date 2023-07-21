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Игра с Азербайджаном на ЧЕ стала разгромной для армянских баскетболистов

Игра с Азербайджаном на ЧЕ стала разгромной для армянских баскетболистов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Юношеская сборная Азербайджана по баскетболу сегодня на чемпионате Европы, проходящем в Приштине (Косово), одержала разгромную победу над командой Армении.

С разницей в счете почти в 40 очков сегодня завершился матч второго тура дивизиона "С" чемпионата Европы по баскетболу среди юношей не старше 16 лет между азербайджанскими и армянскими баскетболистами, который прошел в Приштине (Косово).

Счет игры стал поистине разгромным - 92:58 в пользу Азербайджана, хотя еще в первой половине матча азербайджанские баскетболисты имели незначительное преимущество, передает Sputnik Азербайджан.

Ключевыми в матче стали третья и четвертая четверти, счет которых - 34:18 и 23:10.

Азербайджанским юношам 23 июля предстоит сразиться со сборной Албании, а 24 июля их ждет схватка со сверстниками-спортсменами из Сан-Марино.

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