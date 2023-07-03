Азербайджанские баскетболисты впервые сыграют в отборе на чемпионат мира

Опубликовано: 19:58, 3 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Баскетболисты сборной Азербайджана впервые будут участвовать в отборе на ЧМ. Жеребьевка состоится в начале следующего месяца.

Сборная Азербайджана по баскетболу впервые в истории примет участие в отборе на чемпионат мира. Об этом пишут местные СМИ.

Квалификация стартует в феврале следующего года. Матчи также пройдут в ноябре того же года и в феврале 2025 года.

В том случае, если азербайджанская национальная команда преодолеет первый этап квалификации, то сыграет летом 2025 года.

Напомним, следующее мировое первенство состоится в Катаре в 2027 году. Жеребьевка пройдет в Германии 8 августа этого года. В конце июня заявку на участие в отборе подала Армения.