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Азербайджанские баскетболисты впервые сыграют в отборе на чемпионат мира

Азербайджанские баскетболисты впервые сыграют в отборе на чемпионат мира
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Баскетболисты сборной Азербайджана впервые будут участвовать в отборе на ЧМ. Жеребьевка состоится в начале следующего месяца.

Сборная Азербайджана по баскетболу впервые в истории примет участие в отборе на чемпионат мира. Об этом пишут местные СМИ.

Квалификация стартует в феврале следующего года. Матчи также пройдут в ноябре того же года и в феврале 2025 года.

В том случае, если азербайджанская национальная команда преодолеет первый этап квалификации, то сыграет летом 2025 года.

Напомним, следующее мировое первенство состоится в Катаре в 2027 году. Жеребьевка пройдет в Германии 8 августа этого года. В конце июня заявку на участие в отборе подала Армения.

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