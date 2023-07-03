Азербайджанские баскетболисты впервые сыграют в отборе на чемпионат мира

Баскетболисты сборной Азербайджана впервые будут участвовать в отборе на ЧМ. Жеребьевка состоится в начале следующего месяца.
Сборная Азербайджана по баскетболу впервые в истории примет участие в отборе на чемпионат мира. Об этом пишут местные СМИ.
Квалификация стартует в феврале следующего года. Матчи также пройдут в ноябре того же года и в феврале 2025 года.
В том случае, если азербайджанская национальная команда преодолеет первый этап квалификации, то сыграет летом 2025 года.
Напомним, следующее мировое первенство состоится в Катаре в 2027 году. Жеребьевка пройдет в Германии 8 августа этого года. В конце июня заявку на участие в отборе подала Армения.