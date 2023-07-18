Вестник Кавказа

Христианские святыни Кавказа стали популярнее у туристов

Христианские святыни Кавказа стали популярнее у туристов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Прикоснуться к святым христианским местам Кавказа хотят все больше туристов со всей России. Наиболее популярными зарубежными направлениями стали Азербайджан и Грузия.

Туристы стали чаще посещать места христианских святынь как на Северном, так и Южном Кавказе, рассказал руководитель Пятигорской и Черкесской епархии архиепископ Феофилакт.

«Особенно в этом году, и в прошлом, мы активно развили паломничество в Азербайджан. Это стало таким открытием для многих жителей нашего Северного Кавказа, узнать не только о современной жизни страны, но и о древних христианских святынях, которые там сохранились»

- архиепископ Феофилакт

Помимо Азербайджана, большой популярностью стало пользоваться паломничество в Грузии, где сохранилось множество уникальных памятников.

Много туристов едет в Карачаево-Черкессию и Кабардино-Балкарию с Дальнего Востока и из Центральной России. Также не остаются без внимания святые места Ставропольского края, отмечает архиепископ.

В будущем паломничество хотят развивать в Беларуси и на новых маршрутах по РФ, добавили в службе епархии.

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