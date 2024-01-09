Холодная и снежная погода надвигается на Грузию

Жителей Грузии предупредили об ухудшении погодных условий в ближайшие часы и дни. Синоптики прогнозируют обильный снегопад и гололед.

В ближайшее время в Грузию придет холодная и снежная погода. Об этом 22 января рассказали в Национальном агентстве окружающей среды республики.

Там отметили, что с сегодняшнего вечера и до 24 января на востоке страны ожидается обильный снегопад и гололед. В некоторых местах возможен туман.

Метеорологи также отмечают, что из-за непогоды возможно обледенение ЛЭП и ухудшение видимости на дорогах. Не исключены ограничения на движение транспортных средств.