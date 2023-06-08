Хоккеисты из Беларуси и РФ сразятся с израильтянами

Российских и белорусских хоккеистов пригласил в израильский Ашдод, где в ближайшее время откроется ледовая арена. Также Израиль планируется сотрудничать с хоккейными федерациями Беларуси и РФ.

Молодых российских и белорусских хоккеистов ждут в Израиле, заявил президент израильского хоккейного клуба «Бат-Ям». По его словам, через два месяца в Ашдоде завершается строительство ледовой арены.

«Потом организуем соревнования, у меня близкие отношения с федерациями хоккея России и Белоруссии. Обязательно организуем турнир или, может, матчи с участием наших молодых хоккеистов, а также россиян и белорусов»

– Евгений Гусин

Он отметил, что в новая арена будет оборудована всем необходимым для проведения международных матчей. Также наставник отметил, что планируется развивать сотрудничество на уровне хоккейных федераций.