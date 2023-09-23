Хикмет Гаджиев: Карабах оказался самой милитаризованной зоной в мире

Опубликовано: 19:51, 23 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Минобороны Азербайджана

Уже первые несколько дней разоружения формирований ВС Армении в Карабахском регионе Азербайджана показали, что Карабах стал самой милитаризованной зоной на планете. Такое заявление сделал помощник президента АР Хикмет Гаджиев.

Карабахский регион Азербайджана оказался милитаризованным сильнее всего в мире – это доказали результаты разоружения сепаратистов, преданные огласке сегодня. Об этом написал в соцсети X помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Лишь всего за 3 дня процесса разоружения в Карабахе выяснилось, что Карабахский регион Азербайджана превратился в самую милитаризованную зону в мире и пороховую бочку нашего региона по количеству военных складов и накопленного за годы оккупации оружия и боеприпасов"

– дипломат

По словам Гаджиева, в Баку даже не ожидали настолько высокой степени милитаризованности, особенно учитывая численность населения и площадь.

"Разоружение и демобилизация – ключевые компоненты реинтеграции!"

– Хикмет Гаджиев

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.