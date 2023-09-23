Опубликовано: 17:09, 23 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Военные ВС Азербайджана нашли в Ходжалы целый склад с боеприпасами. Фото и видео с места событий распространяются в соцсетях.

В соцсетях распространяются видеозапись и фотографии со склада с боеприпасами, который был найден в Ходжалы.

Его обнаружили азербайджанские военнослужащие.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.