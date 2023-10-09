"Хезболла" угрожает США в случае помощи Израилю

В случае, если США вмешаются в конфликт Израиля и Палестины, им придется иметь дело с Хезболла. Предупреждение ливанской организации было впущено после передислокации американских кораблей возле Израиля.
Ливанская шиитская организация "Хезболла" предупредила США о возможной атаке.
Военные корабли США переместились ближе к побережью Израиля, после этого "Хезболла" выпустила заявление, в котором отмечается, что если американские военные вмешаются в палестино-израильский конфликт, то им придется иметь дело с боевиками "Хезболла", передает AFP.
"Если США вмешаются напрямую, все позиции США в регионе станут законными целями оси сопротивления и столкнутся с нашими атаками. И в этот день красной линии не будет"
– Хезболла