"Хезболла" угрожает США в случае помощи Израилю

Опубликовано: 16:02, 9 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В случае, если США вмешаются в конфликт Израиля и Палестины, им придется иметь дело с Хезболла. Предупреждение ливанской организации было впущено после передислокации американских кораблей возле Израиля.

Ливанская шиитская организация "Хезболла" предупредила США о возможной атаке.

Военные корабли США переместились ближе к побережью Израиля, после этого "Хезболла" выпустила заявление, в котором отмечается, что если американские военные вмешаются в палестино-израильский конфликт, то им придется иметь дело с боевиками "Хезболла", передает AFP.

"Если США вмешаются напрямую, все позиции США в регионе станут законными целями оси сопротивления и столкнутся с нашими атаками. И в этот день красной линии не будет"

– Хезболла