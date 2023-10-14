"Хезболла" начала атаку на Израиль

На аккаунтах ливанской группировки "Хезболла" в соцсетях сегодня появилось объявление о начале активных боевых действий против Израиля: ее военные нанесли ряд артиллерийский ударов по позициям ЦАХАЛ.
По утверждению представителей "Хезболлы" атака направлена на фермы Шебаа, контролируемые в настоящее время израильской армией. Уточняется, что удары наносятся ракетами с дистанционным управлением и минометными снарядами.
В "Хезболле" подчеркнули, что боевые действия ведутся только против позиций ЦАХАЛ у Шебаа.
Ранее эксперты отмечали, что "Хезболла" может вступить в боевые действия против Израиля в том случае, если ЦАХАЛ запустит наземную операцию в секторе Газа. Накануне израильская армия провела первые локальные рейды на севере Газы и использованием пехоты и танков.