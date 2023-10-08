ХАМАС продолжает ракетные обстрелы Израиля

Опубликовано: 13:28, 8 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Движение ХАМАС заявило, что его сторонники ведут бои на территории Израиля – по израильскому Сдероту было выпущено около сотни ракет, однако тут же последовал ответный удар.

Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что их бойцы продолжают вести ожесточенные бои на территории Израиля.

Схватки между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ХАМАС идут в районах Офаким, Сдерот, Яд Мордехай, Кфар-Азза, Беэри-Уиттед и Киссуфим.

"Бригады "Аль-Кассам" нанесли сейчас крупный ракетный удар по оккупированному Сдероту, выпустив 100 ракет в ответ на обстрел убежищ"

- ХАМАС

Армия обороны Израиля заявила, что с момента эскалации палестино-израильского конфликта ее военнослужащими было ликвидировано более 400 бойцов ХАМАС в секторе Газа, десятки взяты в плен, передает телеканал i24 со ссылкой на представителя ЦАХАЛ.

"Мы ликвидировали более 400 террористов в Газе, еще десятки находятся у нас в плену"

- ЦАХАЛ

Особенно ожесточенные бои идут в Кфар-Азе, тем не менее, взять ситуацию в стране под полный контроль пока не удалось, заявил в интервью телеканалу CNN представитель Армии обороны Израиля подполковник Джонатан Конрику.

"Мы все еще продолжаем сражаться, зачищая последние дома, населенные пункты, сообщества и базы. Хочется надеяться, что на рассвете мы сможем заявить, что наконец-то восстановили суверенитет и порядок в Израиле. Но этого пока не удалось добиться. Это будет нашим приоритетом номер один"

- Джонатан Конрику

Напомним, палестинское радикальное движение ХАМАС атаковало Израиль накануне утром. Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. На стороне боевиков помимо Палестины выступили Иран, Катар и Оман.

В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тыс ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Международное сообщество осудило агрессию, Россия также призвала обе стороны к прекращению огня, потребовав у них вернуться за стол переговоров.