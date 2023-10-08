ХАМАС продолжает ракетные обстрелы Израиля

Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что их бойцы продолжают вести ожесточенные бои на территории Израиля.
Схватки между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ХАМАС идут в районах Офаким, Сдерот, Яд Мордехай, Кфар-Азза, Беэри-Уиттед и Киссуфим.
"Бригады "Аль-Кассам" нанесли сейчас крупный ракетный удар по оккупированному Сдероту, выпустив 100 ракет в ответ на обстрел убежищ"
- ХАМАС
Армия обороны Израиля заявила, что с момента эскалации палестино-израильского конфликта ее военнослужащими было ликвидировано более 400 бойцов ХАМАС в секторе Газа, десятки взяты в плен, передает телеканал i24 со ссылкой на представителя ЦАХАЛ.
"Мы ликвидировали более 400 террористов в Газе, еще десятки находятся у нас в плену"
- ЦАХАЛ
Особенно ожесточенные бои идут в Кфар-Азе, тем не менее, взять ситуацию в стране под полный контроль пока не удалось, заявил в интервью телеканалу CNN представитель Армии обороны Израиля подполковник Джонатан Конрику.
"Мы все еще продолжаем сражаться, зачищая последние дома, населенные пункты, сообщества и базы. Хочется надеяться, что на рассвете мы сможем заявить, что наконец-то восстановили суверенитет и порядок в Израиле. Но этого пока не удалось добиться. Это будет нашим приоритетом номер один"
- Джонатан Конрику
Напомним, палестинское радикальное движение ХАМАС атаковало Израиль накануне утром. Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. На стороне боевиков помимо Палестины выступили Иран, Катар и Оман.
В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тыс ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Международное сообщество осудило агрессию, Россия также призвала обе стороны к прекращению огня, потребовав у них вернуться за стол переговоров.