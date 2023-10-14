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ХАМАС не выпустит палестинцев в Египет

ХАМАС не выпустит палестинцев в Египет
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
ХАМАС объявил о плане удержать палестинцев в своих домах в секторе Газа и не допустить их миграции в Египет во время наземной операции ЦАХАЛ.

Руководитель политического крыла палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания объявил сегодня, что мирному населению сектора Газа не будет позволено уйти в Египет на время ожидаемых боевых действий ХАМАС против израильской армии в Газе.

Он подчеркнул, что это решение продиктовано необходимостью добиться создания Палестинского государства.

"Не будет бегства из Газы в Египет. Я говорю своим братьям в Египте, что наше решение – остаться на нашей земле"

- Исмаил Хания

Отметим, что "братьями" ХАМАС называет запрещенное в России движение "Братья-мусульмане", чьим палестинским филиалом является эта группировка. Египет не намерен открывать гуманитарные коридоры для палестинцев из сектора Газа, поскольку не хочет усиления "Братьем-мусульман" на своей территории.

Армия Израиля уже подтвердила, что ХАМАС препятствует выезду палестинцев в южные районы сектора Газа.

Ранее Тель-Авив призвал палестинцев как минимум переехать из северной части сектора Газа в южную, дабы не попасть в зону проведения наземной военной операции ЦАХАЛ. ХАМАС потребовал от населения Газы оставаться в своих домах, включая северную часть сектора.

Также сегодня о недопустимости миграции палестинцев из сектора Газа заявил МИД Турции, также пояснив, что это противоречит интересам создания Палестинского государства.

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