ХАМАС сделал шаг навстречу Израилю

Один из руководителей ХАМАС заявил о том, что готов к обмену пленными с Израилем. Также было отмечено, что движение подчинится любому решению Международного суда ООН по прекращению огня.

Руководство палестинской радикальной группировки ХАМАС заявило о готовности к обмену пленными с еврейским государством.

«ХАМАС освободит находящихся у него задержанных, если израильский враг освободит наших пленных. Мы со всей серьезностью относимся к предложениям посредников по прекращению агрессии обмену пленными»

– член руководства ХАМАС Усама Хамдан

Также он заявил о том, что руководство группировки готово принять любое решение о прекращении военных действий, вынесенное Международным судом ООН.

В тоже время глава правительства еврейского государства неоднократно заявлял о том, что военные действия в палестинском анклаве не будут остановлены после того, как ХАМАС отпустит всех пленных. Война, по словам Биньямина Нетаньяху, продолжится до полной ликвидации группировки.