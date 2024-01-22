ХАМАС сделал шаг навстречу Израилю

Руководство палестинской радикальной группировки ХАМАС заявило о готовности к обмену пленными с еврейским государством.
«ХАМАС освободит находящихся у него задержанных, если израильский враг освободит наших пленных. Мы со всей серьезностью относимся к предложениям посредников по прекращению агрессии обмену пленными»
– член руководства ХАМАС Усама Хамдан
Также он заявил о том, что руководство группировки готово принять любое решение о прекращении военных действий, вынесенное Международным судом ООН.
В тоже время глава правительства еврейского государства неоднократно заявлял о том, что военные действия в палестинском анклаве не будут остановлены после того, как ХАМАС отпустит всех пленных. Война, по словам Биньямина Нетаньяху, продолжится до полной ликвидации группировки.