РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Хафизе Гайе Эркан возглавила Центробанк Турции

Хафизе Гайе Эркан возглавила Центробанк Турции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Впервые Центробанк Турции возглавила женщина. Ранее она работала в американском банке Goldman Sachs.

Главой Центробанка Турции была назначена Хафизе Гайе Эркан. Ранее она работала в американском инвестиционном банке Goldman Sachs.

Указ о назначении подписан президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и опубликован в официальном вестнике правительства Турции Resmi Gazete.

Известно, что Эркан с отличием окончила факультет промышленной инженерии Университета Богазичи. В Goldman Sachs она проработала почти 10 лет.

Эрдоган выбрал нового советника

Эрдоган выбрал нового советника

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1200 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version