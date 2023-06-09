Хафизе Гайе Эркан возглавила Центробанк Турции

Впервые Центробанк Турции возглавила женщина. Ранее она работала в американском банке Goldman Sachs.
Главой Центробанка Турции была назначена Хафизе Гайе Эркан. Ранее она работала в американском инвестиционном банке Goldman Sachs.
Указ о назначении подписан президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и опубликован в официальном вестнике правительства Турции Resmi Gazete.
Известно, что Эркан с отличием окончила факультет промышленной инженерии Университета Богазичи. В Goldman Sachs она проработала почти 10 лет.