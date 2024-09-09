Хачатрян и Марагос обсудили партнерство Армении и ЕС

В ходе встречи президент Армении Хачатрян и глава делегации ЕС в республике Марагос обсудили партнерство и ряд отраслевых инициатив. Ранее Ереван законодательно закрепил свое намерение вступить в Евросоюз.

Президент Армении Ваагн Хачатрян провел встречу с главой делегации ЕС в республике Василисом Марагосом.

Василис Марагос подтвердил приверженность укреплению и расширению партнерства ЕС и Армении и рассказал о позитивных сдвигах в процессе либерализации визового режима. Он отметил важность последовательной двусторонней работы в этом направлении.

Кроме того, Хачатрян и Марагос обсудили ряд отраслевых программ и инициатив. Они подняли тему потенциального сотрудничества в различных сферах: от энергетики до образования, а также возможности его осуществления в рамках новой "Повестки дня партнерства" ЕС-Армения.

Напомним, что ранее президент Армении подписал законопроект о вступлении страны в ЕС, который до этого одобрил парламент. Со слов премьер-министра Никола Пашиняна, инициатива не подразумевает непосредственное вступление в Европейский Союз, она лишь указывает направление развития страны в сторону евроинтеграции.