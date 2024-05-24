Хабиб пропустит финал Лиги чемпионов ради боя Махачева с Порье

Ислам Махачев сообщил, что Хабиб Нурмагомедов не поедет на финал Лиги чемпионов ради боя чемпиона UFC с Дастином Порье. В финале ЛЧ сойдутся «Реал» Мадрид и «Боруссия» Дортмунд.

Экс-боец UFC Хабиб Нурмагомедов не отправится на финальный матч Лиги чемпионов ради поединка действующего чемпиона промоушена Ислама Махачева и Дастина Порье.

«Хабиб сказал, что из-за моего боя не попадает на финал ЛЧ. Я ответил, что финал ЛЧ бывает каждый год, а бой Махачев — Порье — раз в жизни»

- Ислам Махачев

Финал Лиги чемпионов пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 1 июня. В нем сойдутся «Боруссия» из Дортмунда и мадридский «Реал». Поединок Махачева и Порье пройдет в ночь с 1 на 2 июня.