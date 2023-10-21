Густой туман остановил движение через Босфор

Из-за сильного тумана морское сообщение через пролив Босфор было приостановлено во всех направлениях. Движение автомобилей по мостам также затруднено из-за плохой видимости.

Плохая видимость и густой туман стали причиной перекрытия морского сообщения в Стамбуле. Информацию об этом распространило Главное управление береговой охраны Турции.

Движение морского транспорта было прекращено во всех направлениях в связи с принятыми мерами безопасности.

По данным турецкого канала TRT плохая видимость наблюдалась с самого утра.

Основная масса тумана сформировалась на севере Босфора, ближе к Черному морю.

Кроме этого, видимость снизилась и на автомобильных мостах через пролив.

Также отмечается затруднение движения на магистралях со стороны азиатской части города.