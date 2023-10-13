Гюлистанскому мирному договору, разделившему Азербайджан, исполнилось 210 лет

Опубликовано: 20:06, 13 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

210 лет назад был подписан Гюлистанский мирный договор, разделивший иранских тюрков на Северный и Южный Азербайджан.

Накануне, 12 октября, исполнилось 210 лет со дня подписания Гюлистанского мирного договора, который был заключен между Российской империей и государством Гаджаров (династия иранских тюрков).

Это соглашение разделило иранских тюрков по реке Араз на две части – Северный и Южный Азербайджан.

Северный Азербайджан

Северный Азербайджан сегодня – это территория нынешнего Азербайджана, а также определенные территории, которые после распада СССР остались на территории Армении, Грузии и РФ.

Население Азербайджанской Республики сегодня составляет примерно 10 млн человек. Азербайджанцы проживают как коренное население России в Дербенте и в целом в южном Дагестане, а также в Болниси и в Марнеули. Из Армении азербайджанцы были изгнаны в 1987-1988 годы, перед угрозой создания там автономии, по проекту Андрея Сахарова, предложенного в те же годы.

Южный Азербайджан

Южный Азербайджан входит в состав Исламской Республики Иран, там проживает до 30 млн азербайджанцев.

Отметим, что предки азербайджанцев, которых в ИРИ называют тюрками, – создатели Сельджукской империи, государства Аккоюнлу, Каракоюнлу, Ильханидов, Надир-шаха, Сефевидов, Гаджаров, куда входила вся территория современного Ирана. Иранские тюрки (азербайджанцы) правили Ираном с X века по 1925-е годы.