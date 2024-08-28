Гуля Эраслан: выборы Милли Меджлиса прошли абсолютно демократично

Турецкая наблюдательница Гуля Эраслан изложила "Вестнику Кавказа" свои оценки состоявшихся вчера парламентских выборов в Азербайджане, отметив их безупречную демократичность.

Проведенные накануне в Азербайджане выборы Милли Меджлиса VII созыва прошли по высшему стандарту организации демократических процессов – об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказала международная наблюдательница из Турции Гуля Эраслан.

Во время голосования Гуля Эраслан работала наблюдателем в Сумгаите.

"В течение дня я побывала на нескольких избирательных участках в Сумгаите, и могу с уверенностью сказать, что выборы Милли Меджлиса были организованы и прошли абсолютно демократично", - прежде всего сказала она.

"На избирательных участках в Сумгаите я увидела большую активность избирателей. Очень много граждан Азербайджана пришли проголосовать, и я замечала, что они прибывали на участки с желанием и намерением выполнить свой гражданский долг", - подчеркнула турецкая наблюдательница.

"Хочу добавить, что никакого давления на них не оказывалось во время голосования. Мы не увидели нарушений в избирательном процессе за весь день. Все было понятно, доступно, как и указано в азербайджанском Избирательном кодексе, и никаких инцидентов не происходило", - заключила Гуля Эраслан.