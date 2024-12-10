Губернатор назначил нового главу Минсельхоза Астраханской области

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин своим распоряжением сегодня назначил нового главу Минсельхоза области – им стал Сергей Еськов, настоящий профессионал в аграрной сфере, работающий в ней с 2007 года.

Руслана Пашаева на посту главы Минсельхоза Астраханской области сегодня сменил Сергей Еськов – он был назначен на эту должность распоряжением губернатора региона Игоря Бабушкина и уже сегодня официально приступил к исполнению своих обязанностей.

Глава региона представил нового министра коллективу министерства и пожелал успехов в работе по совершенствованию АПК области, обозначив ключевые задачи для его развития, передает "АиФ Астрахань".

Руководство области возлагает на нового министра большие надежды – ведь ее аграрный сектор возглавил опытный и компетентный руководитель продолжит курс на устойчивое развитие отрасли и укрепление лидирующих позиций региона в агропромышленном комплексе России.

Сергей Еськов начал работать в сельском хозяйстве с 2007 года, до 2019 года он был коммерческим директором агрохолдинга "Логус-Агро" в Воронежской области, в 2020 году возглавил астраханскую птицефабрику "Степная", а в 2021 году - птицефабрику "Харабалинская", которая под его руководством достигла рекордного показателя по производству яиц - до 168 млн штук в год.