Вестник Кавказа

Грузовики попали в ДТП в Сюнике

Грузовики попали в ДТП в Сюнике
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Сюникской области съехали с дороги и перевернулись три грузовика. Жертв и пострадавших не обнаружено. Один из автомобилей столкнулся с утечкой топлива.

В Сюникской области Армении три большегруза съехали с дороги и перевернулись, сообщает пресс-служба армянского МВД.

Информация о ДТП поступило в центр кризисного управления ночью. К месту происшествия направились спасатели.

По данным ведомства, на 6-м километре дороги Сисиан-Горис машины ЗИЛ и JAC перевернулись после того, как съехали с проезжей части. При этом JAC столкнулся с утечкой топлива.

В МВД добавили, что в результате ДТП жертв и пострадавших не обнаружено.

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