Грузовик с арбузами перевернулся в Железноводске

Грузовая машина выехала на тротуар в Железноводске. Пешеходы не пострадали, однако ранен был водитель. Почему машина покинула проезжую часть, пока не известно.
ДТП с пострадавшим случилось сегодня днем в Железноводске, о нем сообщили в краевой Госавтоинспекции.
Предварительно установлено, что примерно в полдень грузовая "Газель" ехала по улице Ленина. Машина везла арбузы.
В какой-то момент водитель не справился с управлением, в результате грузовичок съехал с дороги, перелетел через отбойник и опрокинулся на тротуаре.
Пострадал водитель "Газели". 37-летнего жителя Нефтекумского района на "скорой" отвезли в пятигорскую больницу, где ему сделали операцию.
Точная причина происшествия пока неизвестна. Рассматриваются несколько версий:
- поломка автомобиля, например, тормозной системы, во время движения,
- превышение скорости,
- невнимательность водителя.
У водителя взят анализ крови, предполагается проверить, не был ли он пьян в момент ЧП.