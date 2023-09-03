Грузовик с арбузами перевернулся в Железноводске

Опубликовано: 17:29, 3 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Telegram-канал главы Железноводска Евгения Бакулина

Грузовая машина выехала на тротуар в Железноводске. Пешеходы не пострадали, однако ранен был водитель. Почему машина покинула проезжую часть, пока не известно.

ДТП с пострадавшим случилось сегодня днем в Железноводске, о нем сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что примерно в полдень грузовая "Газель" ехала по улице Ленина. Машина везла арбузы.

В какой-то момент водитель не справился с управлением, в результате грузовичок съехал с дороги, перелетел через отбойник и опрокинулся на тротуаре.

Пострадал водитель "Газели". 37-летнего жителя Нефтекумского района на "скорой" отвезли в пятигорскую больницу, где ему сделали операцию.

Точная причина происшествия пока неизвестна. Рассматриваются несколько версий:

поломка автомобиля, например, тормозной системы, во время движения,

превышение скорости,

невнимательность водителя.

У водителя взят анализ крови, предполагается проверить, не был ли он пьян в момент ЧП.