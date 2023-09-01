ДТП произошло на трассе М-4 – пробка на несколько километров

Опубликовано: 19:52, 1 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузовик въехал во внедорожник на трассе М-4. Пострадал человек, возникла масштабная пробка.

Авария случилась на федеральной трассе М-4 "Дон", в результате на дороге возникла масштабная пробка, сообщает дорожная полиция Краснодарского края.

В ДТП попали грузовик DAF и джип Toyota. Уточняется, что инцидент произошел на территории Кореновского района.

"Из-за происшествия образовалась заторовая ситуация на несколько километров в сторону Ростова-на-Дону. На этом участке дороги организовано движение по одной полосе, четыре экипажа ДПС осуществляют регулировочно-распорядительные действия"

– ГИБДД Кубани

В МВД по Краснодарскому краю сообщили, что внедорожник стоял на обочине. Его водитель остановился, чтобы поменять колесо у прицепа. В тот самый момент, когда мужчина занимался этим, на него наехал грузовик, пишет ТАСС. Мужчина получил травмы. Его привезли в больницу.