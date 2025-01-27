Грузовик подорвался на мине в Агдамском районе

Минный инцидент случился сегодня в Агдамском районе Азербайджана. Изначально о нем сообщили СМИ, позже информацию уточнили в азербайджанской Генпрокуратуре.

Грузовой автомобиль наехал на мину и взорвался в Агдамском районе, уточненные подробности происшествия озвучили в Генпрокуратуре АР.

Инцидент произошел в бассейне реки Хачин в селе Аяг Гервенд, которое не находилось ранее под армянской оккупацией.

Как установили МВД, Генпрокуратура и Агентство по разминированию (ANAMA), ЧП случилось с грузовиком Howo, за рулем которого находился житель села Гузанлы, мужчина 1965 г.р. Машина наехала на противопехотную мину. Предположительно, мину могло занести на территорию села паводком.

В силовых ведомствах уточнили, что ни водитель, ни кто-либо еще не пострадал. Однако повреждения получила машина, а точнее часть левого заднего колеса.

Ведется расследование.