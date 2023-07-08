Грузию впервые в истории избрали членом совета FAO

Опубликовано: 7:24, 8 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузию впервые избрали членом совета FAO. На сегодняшний день в него входит почти пять десятков государств.

Грузия в первый раз в своей истории избрана членом совета Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), информирует Минприроды республики.

Соответствующее решение было принято на очередной конференции FAO, завершившейся в Риме накануне.

Чем занимается совет FAO?

В его обязанности преимущественно входят вопросы, связанные с продовольствием и сельским хозяйством. Помимо этого, совет занимается программами работы FAO, управленческими вопросами и бюджетом.

На сегодняшний день в совет входит 49 государств, которые избираются раз в два года.