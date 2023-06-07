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Грузию потрясло на 3,6

Грузию потрясло на 3,6
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Землетрясение было зафиксировано в Грузии. Магнитуда сейсмособытия составила 3,6.

В Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии проинформировали о том, что неподалеку от Тианети (регион Мцхета–Мтианети) 7 июня произошло землетрясение магнитудой 3,6.

«Толчок был зафиксирован в 10:24 по тбилисскому времени, а очаг находился на глубине 11 км»

– Национальный центр сейсмического мониторинга

Накануне, землетрясение магнитудой 3,9 было зафиксировано в селе Уканапшави (регион Мцхета-Мтианети), очаг находился на глубине 15 км.

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