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Узбекистанский Наманган потрясло небольшое землетрясение

Узбекистанский Наманган потрясло небольшое землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня утром жителей узбекистанского Намангана разбудило землетрясение, эпицентр которого находился в соседнем Кыргызстане. Сила подземных толчков в Наманганской области составила 2-3 балла.

Сегодня в 08:21 по ташкентскому времени в Кыргызстане произошло землетрясение, сообщил Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Магнитуда колебаний составила 4,5, а очаг землетрясения находился на глубине в 10 км, передает Sputnik Узбекистан.

Несмотря на то, что расстояние от эпицентра до Ташкента составляло 211 км в северо-восточном направлении, ощущалось оно и на территории Узбекистана: в Наманганской области магнитуда подземных толчков составляла 2-3 балла, что объясняется тем, что область удалена от эпицентра всего на 69 км.

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