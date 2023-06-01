Узбекистанский Наманган потрясло небольшое землетрясение

Опубликовано: 7:58, 1 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня утром жителей узбекистанского Намангана разбудило землетрясение, эпицентр которого находился в соседнем Кыргызстане. Сила подземных толчков в Наманганской области составила 2-3 балла.

Сегодня в 08:21 по ташкентскому времени в Кыргызстане произошло землетрясение, сообщил Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Магнитуда колебаний составила 4,5, а очаг землетрясения находился на глубине в 10 км, передает Sputnik Узбекистан.

Несмотря на то, что расстояние от эпицентра до Ташкента составляло 211 км в северо-восточном направлении, ощущалось оно и на территории Узбекистана: в Наманганской области магнитуда подземных толчков составляла 2-3 балла, что объясняется тем, что область удалена от эпицентра всего на 69 км.