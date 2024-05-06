Грузинский оппозиционер раскритиковал организаторов протестов против закона об иноагентах

Один из представителей оппозиции Грузии резко высказался относительно моральных качеств, которыми обладают организаторы воскресной акции протеста против закона об иноагентах. Яго Хвичия выразил мнение, что они "облажались".

Организаторы демонстраций против закона об иноагентах в воскресенье в Тбилиси проявили себя недостойным образом, такую оценку их действиям дал депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия.

"Не знаю, признают они это или нет, но организаторы вчерашнего митинга просто облажались. Они провалились, потому что попросили людей выйти на пикет, а сами убежали"

– оппозиционер

Хвичия выразил недоумение в связи с тем, как организатор митинг может не понимать, что его место – впереди рядовых участников. Политик подчеркнул, что у людей есть право знать авторов "глупых решений" и при необходимости выступить против них.

Что касается авторов конкретной акции, то Хвичия уверен, что они скрываются, так как осознают отсутствие репутации.

"Пока мы их не прогоним, ничего интересного не произойдет"

– оппозиционер

Напомним, сегодня рано утром, примерно в 5.00, полицейские вытеснили оставшихся на ночь у парламента протестующих. После этого юридический комитет буквально за несколько минут одобрил закон об иноагентах в третьем чтении.

Сегодня вечером к парламенту на проспекте Руставели снова собираются люди – протесты продолжаются. Как сообщает Sputnik Грузия, к демонстрациям намерены организованно присоединиться студенты. Они намерены начать забастовку, то есть не ходить на занятия до отзыва закона. К акции примкнут десятки грузинских вузов.

Закон об иноагентах – в чем суть?

Напомним, закон "О прозрачности иностранного влияния" после принятия будет означать, что СМИ и НПО, которые минимум на 20% финансируются из-за рубежа, будут включены в специальный список. Особый статус отразится лишь на том, что им нужно будет раз в год подавать декларацию. Никаких других ограничений и требований нет.