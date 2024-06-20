Грузинские фермеры собрали до 6 тыс т зерна к середине лета

После недавнего начала сбора урожая пшеницы в Грузии аграрии отдали на производство около шести тыс т зерен. За этот год они планируют собрать на 20% больше продукции, чем в прошлом году.

Середина лета – время начала сбора урожая с пшеничных угодий в грузинских районах. К сегодняшнему дню фермеры республики уже собрали около шести тыс т зерна, рассказала Ассоциация производителей зерна и муки страны.

Грузинские аграрии надеются собрать около 180 тыс т пшеницы за нынешний год. Это будет на 20% больше, чем в прошлом году.

"На сегодняшний день фермерами сдано до 6 тысяч тонн пшеницы. Традиционно в зависимости от ценовой динамики фермеры индивидуально решают, сдать пшеницу в этот период или складировать и реализовать в будущем"

- Ассоциация производителей зерна и муки Грузии

Многие фермеры, по словам Ассоциации, оставляют мешки с зерном в своих хранилищах и ожидают повышения цен на них. Сейчас они сниженные, однако будущая стоимость пшеницы будет зависеть от нескольких факторов – размеров урожая в странах-экспортерах, экспортной пошлины на зерно в РФ и курса доллара.