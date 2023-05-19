Грузинские депутаты устроили драку в парламенте

Опубликовано: 20:11, 19 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт парламента Грузии

Очередная потасовка произошла в парламенте Грузии. Ее спровоцировало выступление в законодательном органе министра внутренних дел. Растащить дерущихся смогли только приставы.

Депутаты парламента Грузии, известные вспыльчивым нравом и быстрым переходом от слов к действию, снова устроили драку, сообщают СМИ.

На этот раз в ней участвовали члены "Силы народа" и оппозиция. Инцидент случился во время выступления главы МВД.

Вахтанг Гомелаури прокомментировал события 7-8 марта. Тогда стремление властей принять закон об иноагентах вызвало массовые акции протеста.

Затем право голоса получили депутаты. Однако лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе во время выступления позволил себе резкие заявления в отношении "Силы народа" и правящей "Грузинской мечты". Они не остались без ответа - начался шум в зале.

Сначала парламентарии выкрикивали взаимные оскорбления. А когда ушел с трибуны, между ним и представителем "Силы народа" Дачи Берая вспыхнула потасовка. К ней подключились и другие депутаты. Разрядить атмосферу смогли только приставы, передает Sputnik Грузия.