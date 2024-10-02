"Грузинская мечта" намерена восстановить отношения с Россией

Прагматичная политика и урегулирование отношений с Россией - наиважнейший приоритет правящей партии "Грузинская мечта", заявил сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
"Прагматичная политика и мирное урегулирование конфликта с РФ является наиважнейшим приоритетом"
- Ираклий Кобахидзе
Грузинский премьер возглавляет предвыборный штаб правящей в стране партии "Грузинская мечта", которая намерена триумфально выступить на парламентских выборах, которые пройдут в Грузии 26 октября.
Напомним, ранее Ираклий Кобахидзе сообщил о том, что правящую партию "Грузинская мечта" за три недели до выборов в парламент готовы поддержать 60% граждан страны. Также он отметил, что все заявления радикальной оппозиции о якобы нелегитимности предстоящих выборов вызваны тем, что противники нынешней власти в стране уже подыскивают оправдания для своего будущего поражения.