Вестник Кавказа

"Грузинская мечта" намерена восстановить отношения с Россией

"Грузинская мечта" намерена восстановить отношения с Россией
© Фото: сайт правительства Грузии
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая сегодня на презентации предвыборной кампании правящей в стране партии "Грузинская мечта", назвал урегулирование с РФ ее главным приоритетом.

Прагматичная политика и урегулирование отношений с Россией - наиважнейший приоритет правящей партии "Грузинская мечта", заявил сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Прагматичная политика и мирное урегулирование конфликта с РФ является наиважнейшим приоритетом"

- Ираклий Кобахидзе

Грузинский премьер возглавляет предвыборный штаб правящей в стране партии "Грузинская мечта", которая намерена триумфально выступить на парламентских выборах, которые пройдут в Грузии 26 октября.

Напомним, ранее Ираклий Кобахидзе сообщил о том, что правящую партию "Грузинская мечта" за три недели до выборов в парламент готовы поддержать 60% граждан страны. Также он отметил, что все заявления радикальной оппозиции о якобы нелегитимности предстоящих выборов вызваны тем, что противники нынешней власти в стране уже подыскивают оправдания для своего будущего поражения.

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