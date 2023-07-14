Опубликовано: 16:22, 14 июл 2023 (UTC+3 MSK)

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Глава "Грузинской мечты" выразил надежду, что президент Грузии в вопросе Михаила Саакашвили будет действовать в интересах страны, а не под диктовку Киева.

Руководитель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, комментируя инициативу Киева о помиловании Михаила Саакашвили, выразил надежду, что грузинский президент Саломе Зурабишвили будет действовать в интересах Грузии.

"Надеюсь, что хотя бы в этом случае президент примет такое решение, которое в интересах страны, и будет действовать не под диктовку чьих-то интересов, а под диктовку интересов страны. Посмотрим, какова будет ее позиция"

- Ираклий Кобахидзе

По его словам, грузинское общество должно увидеть главную цель Киева – беспорядки в Грузии, которые приведут ко второму фронту. Он заявил, что данной целью занимаются люди, которые хотят и призывают страну ко второму фронту.