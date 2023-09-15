Грузия ждет рекордного товарооборота

2023 год может завершиться для Грузии рекордным товарооборотом, считает замглавы Минэкономразвития страны Вахтанг Цинцадзе.
"Учитывая существующие тенденции, ожидаем, что 2023 год также станет рекордным по направлению внешнеторгового оборота и экспорта, так же, как в 2022 году, мы имели рекордные показатели по всем направлениям внешней торговли"
– замминистра
С начала года внешняя торговля Грузии прибавила почти 17% к прошлогодним показателям и составила $14 млрд, экспорт вырос на 14,3%.
"Продвижение экспорта и в целом повышение конкурентоспособности экспорта является важным приоритетом правительства Грузии"
– Цинцадзе
По итогу прошлого года внешнеторговый оборот страны превысил $19 млрд - Грузии - плюс 32,8%, экспорт вырос на 33,2%, до $13,5 млрд за год.