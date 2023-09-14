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Власти Грузии объявляют войну олигархам

1 лари
© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"
В Грузии начинается борьба с вмешательством олигархов во внутренние дела страны, в частности работу СМИ. Деолигархиезация необходима для получения Грузией статуса страны-кандидата в ЕС.

Одним из важнейших условий для получения статуса страны-кандидата в Евросоюз для Грузии является условие борьбы с влиянием людей, которые обладают огромными состояниями на СМИ и политическую сферу страны.

"Под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили состоялось 68-е заседание комиссии по интеграции Грузии в Евросоюз. На заседании, которое состоялось в администрации правительства, члены комиссии утвердили план действий по деолигархизации во избежание избыточного влияния на политическую, экономическую и общественную жизнь Грузии, который разработан на основании рекомендаций Венецианской комиссии и Евросоюза"

– пресс-служба грузинского правительства

Подразумевается, что борьба с олигархами будет носить системный характер. Кроме того, планируется продолжить комплекс мер против коррупции, деятельности монополистов и отмывания финансов.

Деолигархизация в Грузии: когда закон вступит в силу?

Деолигархизация в Грузии: когда закон вступит в силу?

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