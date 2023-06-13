Деолигархизация в Грузии: когда закон вступит в силу?

Опубликовано: 9:48, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Грузии приняли решение по срокам вступления в силу закона о деолигархизации. Он начнет действовать весной будущего года.

Грузинский закон о деолигархизации, который входит в число условий для получения статуса кандидата в члены ЕС, начнет действовать 1 марта следующего года, рассказал исполнительный секретарь правящей "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.

"Если Еврокомиссия снимет этот вопрос до конца года, если они посчитают, что этот вопрос должен решиться так, у нас будет возможность в начале следующего года на первом же заседании в упрощенном порядке не принимать этот закон вообще. В противном случае мы примем закон о деолигархизации с учетом рекомендаций"

– Мамука Мдинарадзе

Политик уточнил, что все рекомендации Венецианской комиссии учтены, вопросы остаются лишь с персонализацией. В целом власти решили оставить такой временной зазор для того, чтобы избежать появления конспирологических теорий.