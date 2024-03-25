Грузия вдвое увеличит количество паромов в Европу

Паромы из Грузии в Румынию станут отправляться чаще. Республика в два раза увеличит количество паромных рейсов по этому направлению.

Количество паромных рейсов на маршруте Поти-Констанца станет в два раза больше. Информацию об этом озвучил глава морского перевозчика E60 Shipping Line Шалва Цакадзе.

"Частота увеличится с добавлением нового судна. Если до сих пор в месяц у нас было четыре частоты, уже вырастет до восьми. Это также будет выгодно перевозчикам, поскольку время ожидания сократится"

- Шалва Цакадзе

По данным Цакадзе, компания приобрела новый корабль, который свяжет железную дорогу республики с Европой.

Также компания намерена в скором времени начать пассажирские морские перевозки между Грузией и Румынией.

"Сейчас в тестовом режиме мы перевозим группы (пассажиров), однако до сих пор были определенные инфраструктурные проблемы. Уже к лету они полностью будут решены, и мы сможем добавить регулярные пассажирские перевозки"

- Шалва Цакадзе