Грузия вдвое увеличит количество паромов в Европу

Количество паромных рейсов на маршруте Поти-Констанца станет в два раза больше. Информацию об этом озвучил глава морского перевозчика E60 Shipping Line Шалва Цакадзе.
"Частота увеличится с добавлением нового судна. Если до сих пор в месяц у нас было четыре частоты, уже вырастет до восьми. Это также будет выгодно перевозчикам, поскольку время ожидания сократится"
- Шалва Цакадзе
По данным Цакадзе, компания приобрела новый корабль, который свяжет железную дорогу республики с Европой.
Также компания намерена в скором времени начать пассажирские морские перевозки между Грузией и Румынией.
"Сейчас в тестовом режиме мы перевозим группы (пассажиров), однако до сих пор были определенные инфраструктурные проблемы. Уже к лету они полностью будут решены, и мы сможем добавить регулярные пассажирские перевозки"
- Шалва Цакадзе