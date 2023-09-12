Грузия уступила Норвегии в квалификации Евро-2024

Вечером 12 сентября в Осло состоялся отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2024 года между сборными Норвегии и Грузии.
Счет на 25-й минуте открыл норвежский нападающий Эрлинг Холанд. На 33-й минуте полузащитник Мартин Эдегор отправил второй мяч в сетку ворот грузинской сборной. В компенсированное ко второму тайму время грузинский нападающий Буду Зивзивадзе сократил отставание в счете, однако на большее гостей не хватило – 2:1 в пользу Норвегии.
В параллельной встрече сборная Испании разгромила на своем поле команду Кипра со счетом 6:0
Группа A
На данный момент лидером группы является сборная Шотландии, набравшая 15 очков. На втором месте располагается команда Испании, в активе которой 9 очков. Сборная Норвегии с 7 очками занимает третью строчку. Далее следуют Грузия (4 очка) и Кипр (0 очков).