Азербайджан обратился в УЕФА после провокации на матче Армения-Хорватия

Азербайджанская футбольная ассоциация прокомментировала инцидент, который произошел накануне во время игры Армения-Хорватия. Матч проводился в рамках отбора на Евро-2024.
АФФА решительно осудила показ символа сепаратистского Ханкенди на стадионе в первом тайме матча Армении против Хорватии в Ереване.
Азербайджанская ассоциация призвала армянскую Федерацию футбола принять меры. Армянская сторона должна сделать все возможное, чтобы не допускать посягательств на суверенитет и территориальную целостность АР.
"Мы также заявляем, что подобное совершается не в первый раз. Мы подаем и будем подавать свои жалобы в УЕФА и другие структуры против всех видов действий, направленных на использование футбола в качестве политического инструмента и надеемся, что УЕФА примет справедливое решение по данному вопросу"
– АФФА
В ассоциации обратили внимание на недопустимость восприятия спорта как политического инструмента.