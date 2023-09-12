Азербайджан обратился в УЕФА после провокации на матче Армения-Хорватия

Опубликовано: 16:06, 12 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанская футбольная ассоциация прокомментировала инцидент, который произошел накануне во время игры Армения-Хорватия. Матч проводился в рамках отбора на Евро-2024.

АФФА решительно осудила показ символа сепаратистского Ханкенди на стадионе в первом тайме матча Армении против Хорватии в Ереване.

Азербайджанская ассоциация призвала армянскую Федерацию футбола принять меры. Армянская сторона должна сделать все возможное, чтобы не допускать посягательств на суверенитет и территориальную целостность АР.

"Мы также заявляем, что подобное совершается не в первый раз. Мы подаем и будем подавать свои жалобы в УЕФА и другие структуры против всех видов действий, направленных на использование футбола в качестве политического инструмента и надеемся, что УЕФА примет справедливое решение по данному вопросу"

– АФФА

В ассоциации обратили внимание на недопустимость восприятия спорта как политического инструмента.