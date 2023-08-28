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В августе в Екатеринбурге "отпраздновали" 30-летие со дня образования вымышленной "талыш-муганской автономной республики". В 1993 году в Азербайджане действовали силы, пытавшиеся разорвать только встававшее на ноги государство. Один из таких деятелей провозгласил себя лидером несуществующего образования.

Тогда негативное развитие событий, которые могли привести к гражданской войне, удалось предотвратить Гейдару Алиеву. Однако не так давно сепаратисты активизировались вновь. Кому и зачем нужно было вытаскивать из закромов истории давно забытую тему, проводя мероприятие, явно направленное против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана и ухудшение отношений между Москвой и Баку?

Ситуация усугубляется тем, что гостем маргинального мероприятия стал председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин. Бизнесмен и спортсмен, четырехкратный чемпион мира по жиму штанги лежа, обладатель черного пояса по айкидо, казалось бы, должен был поднатореть в политике за пять лет, в течение которых возглавляет законодательную власть четвертого по численности населения российского города. Сложно представить, что единоросс Володин решился на сознательную провокацию. Скорее всего, он даже не изучал обсуждавшуюся тему, как часто бывает с VIPами, которых приглашают на те или иные мероприятия, не давая им достаточно времени, чтобы ознакомиться с деталями узкой проблемы. Не исключено, что Володин заехал на встречу ненадолго, после чего отправился по важным делам, так до конца и не поняв, как его "подставили" организаторы.

Такого рода мероприятия можно было бы представить себе в 2005—2007 годах, когда начальником управления президента России по межрегиональным и культурным связям был Модест Колеров, который вместо укрепления контактов России со странами ближнего зарубежья многое сделал для ухудшения этих отношений. Хотя такого рода деятельность уже тогда выглядела разрушительной, ведь сотрудничество со странами СНГ еще при Евгении Примакове, который в конце девяностых возглавлял внешнеполитическое ведомство России, а потом и правительство, было определено приоритетным направлением российской дипломатии.

Сегодня же совершенно очевидно, что такие "праздники" не соответствуют интересам как внешней, так и внутренней политики многонациональной России, создавая прецедент. Сейчас союзнические отношения между Россией и Азербайджаном позволяют двум странам поддерживать стабильность и продвигаться вперед. Этим летом на Шушинском медиафоруме президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил о том, что между Москвой и Баку нет существенных противоречий, особенно после подписания Декларации о союзническом взаимодействии, которая 22 февраля 2022 года определила пути многопланового взаимодействия на предстоящие годы.

Но теперь вновь кому-то снова понадобилось бросить тень на отношения между Россией и Азербайджаном. Провокационные заявления таких деятелей как Затулин, Симоньян, Соловьев уже не воспринимаются всерьез, особенно в контексте напряженной геополитической ситуации. Теперь в игру вступают новые силы, готовые противодействовать укреплению отношений между Москвой и Баку, расширению в сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и других сферах во имя процветания народов и стран? Если это так, то со всей очевидностью можно утверждать, что эти силы на защищают интересы не России, а свои собственные, пытаясь создать брешь в отношениях Москвы с союзниками на фоне ее сложного положения на международной арене.